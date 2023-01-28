Врач Ольга Чирикова рассказала о рисках заражения бычьим цепнем

Врач-терапевт Ольга Чирикова сообщила, что любители вяленого мяса, строганины и шашлыка рискуют заразиться бычьим цепнем. Промежуточным хозяином этого паразитирующего червя является крупный рогатый скот.

«В зоне риска любители строганины, вяленого мяса и шашлыков, нарезанных крупными кусками. По статистике чаще болеют мужчины. Женщины обычно заражаются, пробуя на вкус сырой фарш», — сказала Чирикова NEWS.ru в пятницу, 27 января.

Паразит может жить в организме человека годами, никак не проявляя свое присутствие. В числе симптомов заражения: чувство тяжести в желудке, изжога, повышенное слюноотделение, тошнота, рвотные позывы, боли в области живота, метеоризм.

Чтобы свести возможность заражения к минимуму, необходима качественная термическая обработка мяса, позволяющая убить личинки червя. Для этого его нужно варить или запекать небольшими кусками на протяжении 1–3 часов. В случае заражения бычьим цепнем, лечение в основном сводится к приему противопаразитарных препаратов.

Ранее, 10 июля прошлого года, эпидемиолог Владимир Сергиев предупредил об опасных паразитах в икре щуки. Академик отметил, что паразит поглощает всю пищу, что употребляет человек, вследствие чего носитель начинает стремительно терять вес.