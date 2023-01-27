Маск обсудил с конгрессменами политику Twitter в отношении обеих партий

Илон Маск обсудил с представителями конгресса США справедливость политики Twitter в отношении обеих партий. Предприниматель встретился со спикером палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти и лидером демократического меньшинства палаты Хакимом Джеффрисом, передает телеканал «Известия». В ноябре владелец платформы призвал голосовать на выборах в конгресс за республиканцев.

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