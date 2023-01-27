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Названа сумма ущерба от налоговых преступлений в Воронежской области по итогам года

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В Воронежской области ущерб по итогам года от налоговых преступлений составил 600 млн рублей. Об этом в пятницу, 27 января, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на региональную прокуратуру.

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В ведомстве подчеркнули, что ущерб был полностью возмещен.

Как отмечается в материале, в 2022 году в регионе было возбуждено 56 уголовных дел в сфере налоговых преступлений.

«Также органы прокуратуры взыскали налоговую недоимку в размере 91 млн рублей при своевременном санкционировании 62 постановлений об аресте имущества», — говорится в сообщении.

Ранее, 9 января, «Известиям» удалось узнать о том, что правительство дало положительное заключение на законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за представление в налоговые органы поддельных деклараций.

Новая статья УК РФ 173.3 «Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций» будет подразумевать наказание в виде штрафа от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо лишением свободы до четырех лет.

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