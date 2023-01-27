Захарова оценила текущий уровень дипотношений России и Молдавии

Причины для изменения уровня дипломатических отношений между Россией и Молдавией отсутствуют. Об этом заявила 27 января в ходе брифинга официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

Она подчеркнула, что причин для разрыва дипотношений нет и не предвидится.

«Мы уверены, что такое развитие [отношений] не отвечало бы интересам наших стран и граждан», — сказала дипломат.

Директор второго департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Алексей Полищук 13 января отметил, что Россия рассчитывает, что Молдавия останется в Содружестве Независимых Государств и возобновит участие в работе его органов.

В ноябре Захарова заявила, что Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию по сценарию, аналогичному украинскому.

По словам официального представителя МИД России, в Молдавии происходит зачистка информационного пространства от неугодных мнений, политические репрессии, разжигание русофобии, сближение с НАТО, а также отход от нейтрального статуса.