Онлайн-экскурсию Mash по блокадному Ленинграду представят к 79-й годовщине его полного освобождения

27 января 2023 года исполняется 79 лет со дня снятия блокады Ленинграда и 80 лет со дня прорыва блокадного кольца вокруг непокоренного города. В честь памятной даты телеграм-канал Mash (медиахолдинг News Media) подготовил масштабный спецпроект, включающий в себя интерактивную карту города тех времен, видеоэксплейнер про ключевые события и воздушную ознакомительную съемку по музею-диораме «Прорыв блокады Ленинграда».

Интерактивная карта содержит более 35 точек, в том числе, в историческом центре Санкт-Петербурга. Один из объектов — квартира на Большой Пушкарской, где была написана 7-я симфония Шостаковича. Композиция исполнялась на концерте в блокадном Ленинграде 9 августа 1942. Карл Элиасберг дирижировал оркестром из 27 музыкантов, которые продолжали репетиции и выступления, несмотря на голод и истощение.

Еще одна точка на карте — Ленинградский зоопарк (единожды был закрыт во время блокадной зимы 1941–1942). Даже в самые тяжелые и голодные времена у людей не возникало мысли убить животных ради еды. В зоопарке жила уникальная бегемотиха по имени Красавица, требующая особого ухода. Ленинградцы каждый день приносили для бегемотихи воду. Красавица пережила блокаду и всю Вторую мировую войну.

Полную версию интерактивной карты можно посмотреть по ссылке.

Еще одна часть спецпроекта — пролет дрона Mash над реалистичной экспозицией музея-панорамы «Прорыв блокады Ленинграда». Воздушная съемка максимально детально покажет события боя на Невском пятачке. 13 января 1943 года 45-я гвардейская стрелковая дивизия стояла насмерть во время операции «Искра». Разведчики, стрелки, пулеметчики, связисты, санитары: все представлены в драматичных мизансценах, почти у каждого есть реальный прототип. А видеоэксплейнер покажет, как отчаянно сражались за жизнь ленинградцы на протяжении 900 дней, и расскажет об основных этапах и ключевых событиях блокады.