В Москве около школы сосулька упала на голову ребенку
В Москве около школы сосулька упала на голову семилетнему мальчику. Об этом в пятницу, 27 января, заявили в экстренных службах столицы «РИА Новости».
Инцидент произошел в Прибрежном проезде Левобережного района.
По предварительным данным, мальчик получил сотрясение мозга, он доставлен в больницу.
Обстоятельства произошедшего выяснятся.
28 декабря прошлого года в Москве на улице Инициативной наледь упала на прохожего с крыши нежилого здания. Позднее выяснилось, что им оказался высокопоставленный глава департамента оперативного управления МЧС Анатолий Елизаров. Пострадавшему диагностировали травму головы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.