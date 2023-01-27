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Япония выделит субсидии для оборудования убежищ на случай ракетных атак

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Власти Японии выделят субсидии для оборудования убежищ на случай ракетных атак, сообщают СМИ. В стране сейчас зарегистрировано 52,5 тыс. защитных сооружений, передает телеканал «Известия». Лишь около 1,5 тыс. из них расположены под землей и могут обеспечить значительную безопасность. Власти хотят, чтобы убежища были оборудованы в коммерческих зданиях и частных домах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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