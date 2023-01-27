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Синоптики рассказали о погоде в Брянской области в субботу

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В субботу, 28 января, в Брянской области прогнозируется облачная с прояснениями погода. Об этом 27 января пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.

В ночные часы местами ожидается снег. Температура воздуха достигнет –9 градусов. Днем — около –1 градуса.

Порывы ветра будут достигать 10 м/с.

В предстоящие выходные в Москве ожидается пасмурная и снежная погода, рассказали «Известиям» ранее, 26 января, специалисты «Яндекс Погоды». Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в предстоящие выходные застанут жители Ростова-на-Дону, Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга.

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