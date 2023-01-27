Синоптики рассказали о погоде в Брянской области в субботу
В субботу, 28 января, в Брянской области прогнозируется облачная с прояснениями погода. Об этом 27 января пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.
В ночные часы местами ожидается снег. Температура воздуха достигнет –9 градусов. Днем — около –1 градуса.
Порывы ветра будут достигать 10 м/с.
В предстоящие выходные в Москве ожидается пасмурная и снежная погода, рассказали «Известиям» ранее, 26 января, специалисты «Яндекс Погоды». Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в предстоящие выходные застанут жители Ростова-на-Дону, Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга.