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Командир «Ахмата» Алаудинов: российская армия завершает оперативное окружение Артемовска

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Российские военные близки к завершению оперативного окружения Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом 27 января сообщил командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Апты Алаудинов.

Самая горячая точка СВО: что известно об Артемовске ДНР
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Военный отметил, что уже перекрыты почти все маршруты продвижения для противника.

«Там один маршрут остается, по которому они еще более-менее могут передвигаться, и то он уже в большинстве своем находится под нашим контролем», — сообщил Алаудинов в эфире Первого канала.

Он добавил, что власти Украины пытаются перебрасывать дополнительные подразделения ВСУ в Артемовск, однако им не удается это сделать, поскольку украинская сторона несет потери уже на подходах к городу.

Ранее 27 января российские войска поразили подразделения ВСУ при помощи усовершенствованных боеприпасов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Удар был нанесен по стратегическому объекту в районе Артемовска.

25 января врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о том, что ЧВК «Вагнер» продвигается в Артемовске. Он отметил, что в городе продолжаются жесткие боевые действия.

До того, 24 января, военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что российская армия активно идет в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне СВО. Он отметил успехи Вооруженных сил РФ на артемовском и авдеевском направлениях, активное продвижение в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, а также штурм Артемовска. Тогда же Пушилин рассказал о том, что интенсивность боев за Артемовск усилилась. Он также добавил, что ЧВК «Вагнер» после освобождения Соледара продвигается уже в окрестностях Артемовска.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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