Что делать, если нашел чужую вещь. Графика

Иногда случается найти в общественном транспорте оставленную или забытую кем-либо вещь. Как нужно действовать, чтобы не подвергать опасности себя и вернуть утерянное владельцу?

Прежде всего стоит помнить, что даже случайная находка может обернуться административной или уголовной ответственностью. Порядок действий, которые помогут этого избежать, описан в ст. 227 Гражданского кодекса.

Ни в коем случае нельзя пытаться утаить факт находки и присвоить вещь себе. Подобные действия будут расцениваться как преступление, и правоохранители начнут поиски нарушителя.

При обнаружении чужой вещи необходимо вернуть ее владельцу, если он находится поблизости, или же передать ее водителю транспорта или ответственному за помещение. Кроме того, о находке можно сообщить в полицию или орган местного самоуправления.

Если владельца всё же удалось отыскать, необходимо попросить подтверждение о том, что перед вами действительно хозяин найденной вещи. Убедившись в этом, попросите написать расписку об отсутствии претензий к нашедшему.

В случае находки банковской карты лучше напрямую обратиться в отделение финансовой организации, которая выпустила пластиковый носитель.