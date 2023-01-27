Орловская область отправила в Бельгию 506 т льна в январе
В январе Орловская область отправила в Бельгию 506 т семян льна, выращенного для пищевых целей. Об этом в пятницу, 27 января, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
На отгружаемые партии оформлено 35 фитосанитарных сертификатов, отмечается в материале. Вся продукция полностью соответствовала всем требованиям и условиям контракта.
Как отметили в ведомстве, качество и безопасность льна была подтверждена специальными испытаниями, что зафиксировано в протоколах.
Ранее, 24 января, сообщалось, что в России впервые вводятся национальные стандарты халяль. ГОСТы разработаны проектным техническим комитетом по стандартизации № 704 «Продукция и услуги халяль», в состав которого входит Роскачество.