Эрдоган назвал чудовищным нападение на посольство Азербайджана в Иране

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 января назвал чудовищным нападение на посольство Азербайджана в столице Ирана, в результате которого был убит человек.

«Я решительно осуждаю чудовищное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб начальник охраны. Я выражаю соболезнования нашим азербайджанским братьям и сестрам и желаю скорейшего выздоровления раненым», — написал он на своей странице в Twitter.

Утром 27 января в тегеранской полиции заявили, что мужчина с двумя детьми зашел в здание диппредставительства Азербайджана и открыл огонь из огнестрельного оружия. По последним данным, один человек погиб — это был начальник охраны посольства, еще два сотрудника получили ранения. Нападавший был задержан на месте. Свои действия он объяснил личными мотивами и семейными проблемами.

Министерство иностранных дел России, в свою очередь, выразило соболезнования в связи со случившимся и выразило надежду, что все виновные в этом понесут наказание.