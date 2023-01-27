Петербург попал в топ-3 направлений для отдыха с детьми в феврале
Санкт-Петербург попал в топ-3 направлений для отдыха с детьми в феврале. Об этом пишет в пятницу, 27 января, 78.ru со ссылкой на данные сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
Как отмечается в материале, в это время года туристов интересует как активный отдых, так и города с большой экскурсионной программой.
«Вечный рекордсмен, город Сочи, собрал 15% от всех бронирований с юными путешественниками. Второй — Петербург (13%), на третьем месте — Красная Поляна (8%)», — говорится в материале.
При этом средняя стоимость ночи в Северной столице и Ленобласти составила около 3223 рублей. А средняя продолжительность поездки в регион составляет четыре ночи.
13 января заммэра Москвы Наталья Сергунина отмечала, что в прошлом году наиболее востребованными направлениями у путешественников, которые пользуются турсервисом Russpass, помимо столицы, стали Санкт-Петербург, Краснодарский край, Камчатка, Сахалин, а также Свердловская, Тюменская и Новосибирская области.