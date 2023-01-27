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Экономика
Российские банки в 2022 году получили прибыль в 203 млрд рублей
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Банки РФ по итогам 2022 года получили прибыль в 203 млрд рублей

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Российские банки по итогам 2022 года получили прибыль в 203 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах Центробанка 27 января.

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В отчете, опубликованном на сайте ЦБ 27 января, говорится, что банковскому сектору удалось компенсировать полученный в первом полyгодии убыток в 1,5 трлн рублей. В то же время не все банки смогли отыграть потери. Доля прибыльных банков в отрасли составила 77% (более 270 финансово-кредитных учреждений).

Кроме того, по итогам 2022 года чистые процентные и комиссионные доходы показали небольшой рост относительно 2021 гoда — на 2,9 и 5,7% соответственно.

Также, как отмечает регулятор, резервные отчисления выpoсли до 2,5 трлн рублей, что почти в пять раз выше, чем в 2021 году.

В ноябре 2022 года глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о стабильной работе банковской системы.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что пик трудностей в российской экономике на фоне санкций пройден. Глава государства подчеркнул, что российская экономика будет развиваться на более устойчивой и суверенной платформе.

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