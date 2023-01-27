Реклама
Прямой эфир
Мир
В Белом доме опровергли участие в конфликте на Украине
Авто
В России появился Volkswagen Magotan
Мир
В Испании заключили под стражу автора писем со взрывчаткой
Мир
Совет ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода
Армия
МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий
Авто
Кроссовер Suzuki SX4 перестали продавать в России
Интернет
Роскомнадзор заблокировал сайты ЦРУ и ФБР за распространение фейков
Политика
Новый посол США прибудет в МИД РФ на следующей неделе
Мир
В Евросоюзе заявили о праве ЮАР на проведение военных учений с Россией
Мир
В МИД РФ назвали ложью слова генсека НАТО о неучастии в украинском конфликте
Экономика
Российские банки в 2022 году получили прибыль в 203 млрд рублей
Туризм
«Аэрофлот» возобновит полеты в Казахстан с 1 февраля

Собянин заявил о сокращении количества ДТП с пострадавшими в Москве

Собянин: в Москве количество ДТП с пострадавшими с 2010 года сократилось на 34%
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице количество ДТП с пострадавшими с 2010 года сократилось на 34%. Об этом в пятницу, 27 января, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Край неопасный: в каких регионах растет статистика ДТП
В ГИБДД подвели итоги аварийности с начала года

Так, число погибших на столичных дорогах снизилось более чем в 2,5 раза.

«Уровень социального риска по итогам 2022 года предварительно составляет 2,37, что соответствует показателям развитых стран мира», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, этого удалось добиться благодаря комплексному подходу развития городской транспортной системы и взаимодействию с Госавтоинспекцией.

Собянин подчеркнул, что для повышения уровня безопасности в Москве разрабатывается новая модель прогноза и предотвращения ДТП. Также снизить количество аварий удалось с помощью введения платных парковок. Это, по словам градоначальника, помогло избавиться от хаотичной парковки и очагов аварийности.

«Мы ставим современные камеры фотовидеофиксации, активно развиваем сеть выделенных полос для наземного транспорта, снижаем трафик и скорости, устанавливаем светофоры и многое другое», — пояснил он.

24 января в столичной Госавтоинспекции сообщили, что по итогам 2022 года количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних уменьшилось в Москве на 3,5%. В ведомстве отметили, что снижение количества ДТП с детьми стало возможно благодаря совместной работе дорожной полиции с органами образования и различными заинтересованными структурами столицы.

До этого, 12 декабря 2022 года, сообщалось, что в целом по России за год снизились основные показатели аварийности на дорогах. Так, за 11 месяцев 2022 года число погибших в ДТП людей снизилось на 5,7%, а количество раненых уменьшилось на 5,3%.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023