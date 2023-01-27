Собянин заявил о сокращении количества ДТП с пострадавшими в Москве

В столице количество ДТП с пострадавшими с 2010 года сократилось на 34%. Об этом в пятницу, 27 января, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, число погибших на столичных дорогах снизилось более чем в 2,5 раза.

«Уровень социального риска по итогам 2022 года предварительно составляет 2,37, что соответствует показателям развитых стран мира», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, этого удалось добиться благодаря комплексному подходу развития городской транспортной системы и взаимодействию с Госавтоинспекцией.

Собянин подчеркнул, что для повышения уровня безопасности в Москве разрабатывается новая модель прогноза и предотвращения ДТП. Также снизить количество аварий удалось с помощью введения платных парковок. Это, по словам градоначальника, помогло избавиться от хаотичной парковки и очагов аварийности.

«Мы ставим современные камеры фотовидеофиксации, активно развиваем сеть выделенных полос для наземного транспорта, снижаем трафик и скорости, устанавливаем светофоры и многое другое», — пояснил он.

24 января в столичной Госавтоинспекции сообщили, что по итогам 2022 года количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних уменьшилось в Москве на 3,5%. В ведомстве отметили, что снижение количества ДТП с детьми стало возможно благодаря совместной работе дорожной полиции с органами образования и различными заинтересованными структурами столицы.

До этого, 12 декабря 2022 года, сообщалось, что в целом по России за год снизились основные показатели аварийности на дорогах. Так, за 11 месяцев 2022 года число погибших в ДТП людей снизилось на 5,7%, а количество раненых уменьшилось на 5,3%.