Синоптик спрогнозировал небольшую оттепель в Петербурге

Зимняя погода, которая вернулась в Санкт-Петербург, будет длиться недолго. В понедельник в город придет небольшая оттепель. Об этом в пятницу, 27 января, в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик петербургского гидрометцентра Александр Колесов.

По прогнозу специалиста, в субботу, 28 января, к Северной столице со стороны Выборга подойдет атмосферный фронт, который принесет снег.

«В воскресенье попадаем под влияние обширного циклона, расположенного севернее Ленобласти, и начинается повышение температуры, которое к вечеру достигнет нуля градусов», — сообщил Колесов.

В понедельник же ожидается выход нового циклона с запада и много снега с небольшой оттепелью — до +1...+2 градусов, пишет 78.ru.

При этом в регионе пока не прогнозируется устойчивого перехода к морозной погоде, уточняет ИА FlashNord.

В предстоящие выходные в Москве ожидается пасмурная и снежная погода, рассказали «Известиям» ранее, 26 января, специалисты «Яндекс Погоды». Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в предстоящие выходные застанут жители Ростова-на-Дону, Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга.