Орбан: Венгрия не допустит распространения санкций ЕС на российскую ядерную энергетику

Венгрия не допустит введения Евросоюзом (ЕС) санкций против атомной энергетики РФ. Об этом 27 января заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Мы не допустим санкций, которые еще больше увеличивают венгерскую инфляцию. Самое важное тут — цена на энергию», — отметил Орбан.

В связи с этим венгерский премьер-министр пообещал, что Венгрия не позволит ЕС реализовать свой план по введению санкций на российскую ядерную энергетику и при необходимости использует право вето. При этом он отметил, что ожидает «большой битвы в Брюсселе» по этому вопросу.

Он также обратил внимание, что Венгрия уже потеряла около €10 млрд из-за антироссийских санкций, что почти сопоставимо с совокупным личным подоходным налогом от всех жителей страны.

23 января министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, Венгрия не поддержит антироссийские санкции ЕС, которые так или иначе скажутся на сотрудничестве Будапешта и Москвы в области атомной энергетики.

В тот же день он назвал возможное утверждение нового, 10-го пакета антироссийских санкций «огромной ошибкой», так как предыдущие рестрикции завели Европу в тупик.

13 января Орбан заявлял о провале санкционной политики Германии и Еврокомиссии. Он также отметил, что их действия уменьшили веру венгров в немецкую практичность. Он отметил, что Венгрия в отличие от ряда стран не стала перекладывать бремя возросших цен на электроэнергию, а продолжила курс на снижение коммунальных платежей.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».