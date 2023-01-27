МЧС предупредило о снеге и ливнях в Крыму
В Крыму в ближайшие три дня прогнозируются ливни, переходящие в снег. Об этом в пятницу, 27 января, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.
В регионе объявлено штормовое предупреждение.
Ухудшение погодных условий связано с приходом на полуостров южного циклона.
«После сухой продолжительной погоды в связи с выходом южного циклона 28, 29 и 30 января в Крыму ожидаются дожди, 29 и 30 января переходящие в мокрый снег, снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега», — предупредили в ведомстве.
Также ожидается образование гололедицы. Восточный ветер усилится и перейдет на северо-западный. Его порывы будут достигать 15–20 м/с.
В ведомстве призвали избегать нахождения в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.
В предстоящие выходные в Москве ожидается пасмурная и снежная погода, рассказали «Известиям» 26 января специалисты «Яндекс Погоды». Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в предстоящие выходные застанут жители Ростова-на-Дону, Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга.