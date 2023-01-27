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В Белом доме опровергли участие в конфликте на Украине

Кирби: США не являются участником конфликта на Украине
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Фото: Global Look Press/CNP/Shawn Thew
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США не являются участником конфликта на Украине. Об этом 27 января заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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«Это <военная операция> России против Украины. Это не США против России, НАТО против России. Это Россия против Украины», — заявил он в эфире телеканала CNN.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лживыми слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не является стороной конфликта на Украине. По мнению Захаровой, такие поступки и заявления Запада — это не уход от неудобных тем и вопросов, а прямое и преступное лицемерие.

25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. В администрации США подчеркнули факт того, что поставки бронемашин могут затянуться.

Ранее, 24 января, на заседании ПАСЕ в Страсбурге глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Однако позже, комментируя ее слова, в ведомстве сказали, что поддержка киевского режима не делает ФРГ стороной конфликта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января сообщил, что США объединяют европейские страны для борьбы против России и создают коалицию. Он сравнил эту стратегию с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Страны Запада нарастили военную и финансовую помощь Киеву на фоне проведения Россией спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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