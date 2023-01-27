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В Ужгороде переименуют пять улиц

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Фото: commons.wikimedia.org/Arorae
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В украинском Ужгороде планируют переименовать пять улиц. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в городском совете.

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Общественные слушания по этому вопросу прошли накануне.

«Большинством голосов поддержали переименование только пяти улиц из тех, которые рассматривались», — говорится в Telegram-канале горсовета.

В частности, свои названия сменят улицы Ивана Сеченова, Адмирала Нахимова, Ивана Мичурина, Модеста Мусоргского и Высокая. Предложения, поддержанные на слушаниях, будут рекомендовать к рассмотрению на сессии горсовета.

Также планируется переименовать еще шесть городских улиц, в том числе Ивана Тургенева, Алексея Маресьева и Климента Тимирязева. Как отмечается в сообщении, вопрос об их переименовании пока временно отложен.

Ранее, 25 декабря, стало известно, что 17 улиц, названия которых связаны с Россией и СССР, переименовали в Луцке. Смена названий коснулась улиц Дмитрия Менделеева, Игоря Курчатова, Николая Лобачевского и других. Теперь им будут присвоены имена украинских общественных, религиозных и культурных деятелей. Новые названия улиц станут действительны с 1 мая.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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