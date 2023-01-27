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В России появился Volkswagen Magotan

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Фото: autohome.com.cn
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В РФ из Китая дилеры привезли седан Volkswagen Magotan — так называется модель Passat на китайском рынке. Автомобиль предлагается по цене 3,5 млн рублей, сообщило 27 января издание «Российская газета».

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Хотя в Китае седаны Matogan выпускаются с бензиновыми моторами объемом 1,4 л (150 л.с.) и двухлитровыми, отдача которых составляет 186 и 220 л.с., в Россию привезли гибридную версию модели, которая называется Magotan GTE. Силовая установка машины построена на основе бензинового турбодвигателя объемом 1,4 л и мощностью 131 л.с., а электромотор выдает мощность 115 л.с.

Среди опций продавец заявил панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, электростеклоподъемники во всех дверях, камеру заднего вида, электрозеркала с функцией складывания, светодиодные фары со встроенными дневными ходовыми огнями, мультифункциональный руль с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контроль, а также цифровую приборную панель.

Автомобиль выпускается в Китае на совместном предприятии FAW-Volkswagen.

24 января стало известно, что российские дилеры стали предлагать в РФ новый кроссовер Volkswagen Atlas, так в США называется версия Teramont. Автомобиль в РФ стоит от 3,8 млн рублей. В движение полноприводную машину приводит двухлитровый бензиновый мотор мощностью 235 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом.

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