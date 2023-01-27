Россиянам рассказали о способе избежать мошенников при знакомствах в Сети

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал, как выявить афериста в приложениях для знакомств.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 27 января, эксперт указал на то, что мошенники в приложениях для знакомств, как правило, чересчур благосклонны и активны в своих действиях, а также чрезмерно заинтересованы в личных данных.

Мясоедов напомнил, что важно соблюдать цифровую гигиену: не писать в приложениях слишком личные данные, особенно свой адрес, сохранять финансовую бдительность и не проводить никаких операций, пока нет уверенности в реальном существовании собеседника и его благих намерениях.

Эксперт посоветовал скачать фотографию собеседника и пробить ее в поисковиках. Также он призвал обращать внимание на чрезмерную благосклонность, большое количество комплиментов, слишком активные действия.

Мясоедов указал на то, что мошенники не будут тратить на свою жертву больше трех-четырех дней.

По словам эксперта, чаще всего жертвами мошенников становятся мужчины, поскольку они более склонны доверять собеседнику в таком формате общения и следовать его рекомендациям.

Он указал на то, что финансовые хищения не являются единственным видом мошенничества в Сети. По его словам, зачастую злоумышленники пытаются получить доступ к персональным данным, узнать местоположение, рабочий статус, на какое-то время «затихают», а потом снова активизируются и осуществляют противоправные действия. Они переводят общения в соцсети, а люди воспринимают это как некую откровенность.

Ранее 27 января старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с «Газетой.Ru» перечислил самые распространенные мошеннические схемы на сайтах знакомств.

По словам эксперта, чаще всего на сайтах знакомств люди сталкиваются с вымогательством. Следующий метод обмана связан с доставкой. Третий распространенный способ — фишинг, который чаще всего исходит от женских профилей. Мошенница скидывает в чат фишинговую ссылку, при оплате по которой деньги переводятся напрямую мошенникам.

Кроме того, эксперт призвал опасаться вирусов на сайтах знакомств и не устанавливать приложения по ссылкам, потому что можно лишиться личных данных и денег, пишет RT.

26 января специалист по IT-безопасности и руководитель группы разработки IT-решений Дмитрий Зорев призвал с осторожностью пользоваться сайтами знакомств. Он предупредил, что, в частности, мошенники стали спекулировать на иностранных банковских картах, пишет сайт kp.ru. Они запускают рекламу о помощи в оформлении продуктов, а затем снимают деньги с карты своей жертвы. Зорев подчеркнул, что зачастую оформить карту виртуально нерезиденту страны просто невозможно, сообщает телеканал «360».

В 2021 году директор факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев предупредил, что во время поисков партнера на сайте знакомств следует помнить, что нельзя переводить незнакомому человеку деньги и вводить личные данные на незнакомых сайтах.

Кроме того, он рекомендовал для первого свидания выбирать проверенные места, а также попросить у человека ссылки на соцсети и собрать о нем хоть какую-то информацию.