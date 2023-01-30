Трещины в монолите

При рассмотрении главных трендов текущего международного кризиса становится очевидно, что инициатива в нем в наибольшей степени принадлежит Соединенным Штатам. Цель США — помешать процессу становления полицентричного мира и закрепить свою гегемонию на оставшуюся часть XXI века. Для ее достижения Вашингтон пытается спровоцировать Россию и Китай, заставить их пойти на резкие шаги, которые отстранят от них союзников. В результате нарушения отношений РФ и КНР с партнерами США рассчитывают на высвобождение значительных материальных ресурсов, которые можно будет использовать для укрепления собственного влияния.

Вторая задача Штатов — ограничить экономический рост собственных партнеров и принудить их подчиниться союзной дисциплине. США намерены ликвидировать импульсы к стратегической автономии как в Европейском союзе, так и среди своих партнеров и союзников в Азии. Вашингтон надеется, что в результате он укрепит свою роль главного и незаменимого участника многосторонних военных партнерств, в которых состоят союзники США.

Работая отдельно с каждым, Штаты стремятся вовлечь своих партнеров в Восточной Азии в конфликты в Европе — и наоборот. Так появляются довольно экзотические переговоры о поставках южнокорейских танков в Польшу. Хотя непосредственной связи между украинским кризисом и ситуацией вокруг Тайваня нет, США прилагают все усилия, чтобы создать ее искусственно. Вызов текущей международной ситуации состоит в том, что Вашингтон не может позволить себе одновременно вести конфликт с Россией на Украине и с Китаем на Тайване. Это вынуждает его задерживать военную помощь Тайваню.

Роли самих союзников в антироссийской коалиции разные. Среди них выделяется группа наиболее радикально настроенных государств. В Европе к ним относятся Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Чехия. Они сами предлагают себя в качестве инструмента американской политики, видят свою задачу в том, чтобы США были как можно больше вовлечены в дела Европы. Эту вовлеченность «европейские радикалы» стремятся использовать как рычаг в собственной борьбе с западноевропейскими государствами, которые они критикуют за «примиренчество» с Россией.

Особняком стоит второй номер американской глобальной политики и своего рода правая рука США — Великобритания. Обладая таким статусом, Лондон зачастую позволяет себе действовать на опережение, забегая вперед Вашингтона и тем самым периодически предоставляя своему старшему партнеру возможность выступать в качестве умеренного международного игрока.

В группу осторожных государств входят Франция, Италия, Германия и еще ряд стран, которые не владеют политической инициативой и стремятся создать такие условия, в которых наиболее радикальные последствия кризиса обратились бы вспять. Но именно за их счет будут оплачены экономические последствия этого кризиса. Они выступят основными спонсорами для покупки дорогостоящих американских энергоресурсов и провайдерами экономической безопасности для стран Восточной Европы.

Отдельную группу составляют страны-оппортунисты. В Европе к ним можно отнести Венгрию и Турцию. Они ищут способ защитить собственные интересы, в том числе путем торга с США, с целью добиться наиболее удовлетворительного для себя развития событий на континенте. В действиях стран-оппортунистов проглядывают очертания будущего полицентричного мира. Они занимают особое место в антироссийской коалиции: их объединяет поиск мира, и они заинтересованы в становлении полицентричности, поскольку именно эти условия позволят им сохранять свободу внешнеполитического маневра и обеспечить свою экономическую безопасность, главным образом в торговле с Россией в сфере энергетики, минеральных ресурсов и продовольствия. Поведение этих стран напоминает нынешние действия арабских государств Персидского залива, африканских государств, стран Латинской Америки и других.

К оппортунистическому поведению со временем могут склониться и Южная Корея, и страны Западной Европы. Им тесно в условиях новой холодной войны, которая сужает пространство для маневра и заставляет их занимать более радикальные позиции. Каждый осознает, что у текущего кризиса не будет немедленного завершения, поэтому они планируют свои действия на ближайшие годы, исходя из его продолжения. При этом они отдают себе отчет в том, что этот кризис косвенно наносит удар по их собственным интересам, снижая их политическую значимость и сокращая их экономические возможности, влияя на стабильность производственных цепочек, логистику, экономическую безопасность и стратегическую ситуацию на континенте. В таких условиях со временем эти страны станут внимательнее к интересам России, что позволит вести с ними более энергичный и продуктивный диалог.

Однако сейчас поиск трещин в антироссийской коалиции государств Запада бесперспективен. Вашингтон надежно удерживает инициативу и буквально выкручивает руки государствам, которые рискуют поднять голос в пользу финансирования мира, а не войны. И в этом деле у США есть группа влиятельных союзников из числа радикальных стран Восточной Европы, представляющих себя как фронтир безопасности, который во что бы то ни стало должен быть укреплен для борьбы с Россией.

Автор — декан факультета международных отношений МГИМО МИД России

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