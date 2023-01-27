После происшествия с вертолетом Ми-8 во Внуково начали разбирательство
После происшествия с вертолетом Ми-8 спецотряда «Россия» в аэропорту Внуково ведется разбирательство. Об этом 27 января сообщили в управлении делами президента России.
«В процессе взлета командир воздушного судна почувствовал неисправность, взлет прекратил. Вертолет получил незначительные повреждения. Ведется разбирательство», — заявила «РИА Новости» пресс-секретарь управления Елена Крылова.
Ранее в этот день вертолет, принадлежащий специальному летному отряду (СЛО) «Россия», при посадке зацепился хвостом об землю. Это привело к жесткой посадке. К месту крушения выдвинулись экстренные службы.
В качестве основной причины происшествия рассматривается ошибка пилотирования.
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