С греком пополам: как Циципас не пустил Хачанова в финал Australian Open

Карен Хачанов в полуфинале Australian Open – 2023 уступил Стефаносу Циципасу со счетом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. Это была уже шестая подряд победа греческого теннисиста над россиянином. Тем не менее выступление Карена на кортах Мельбурна можно считать успешным, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. На пути к полуфиналу 26-летний москвич в блестящем стиле выиграл пять матчей, в том числе у крепких американцев Фрэнсиса Тиафо и Себастьяна Корды. Благодаря этому он возвращается в топ-15 рейтинга ATP.

Разрушительный форхенд

Для Карена Хачанова полуфинал Australian Open стал вторым подряд на турнирах «Большого шлема». Осенью прошлого года он совершенно неожиданно для всех, будучи лишь 27-м сеяным, дошел до той же стадии US Open. Там его в четырех сетах остановил норвежец Каспер Рууд. Столько же понадобилось и Стефаносу Циципасу, но специалисты отмечают, что на этот раз Хачанов навязал сопернику более серьезную борьбу.

— Карен с предыдущего полуфинала на US Open заметно прибавил, стал играть активнее, спокойнее, лучше двигается. Видно, что провел большую работу во время предсезонной подготовки, — отметила в беседе с «Известиями» олимпийская чемпионка Елена Веснина.

С греком пополам Карен Хачанов Фото: REUTERS/Loren Elliott

Начало матча осталось за греком. Он уверенно, под ноль, взял свою подачу. Россиянину же, чтобы добыть первое очко, пришлось серьезно потрудиться и выдержать долгий обмен из 25 ударов. В четвертом гейме Карен дважды ошибся при выходе к сетке, а Циципас выдал прекрасные обводящие удары. Всё это привело к первому в матче брейк-пойнту, который Стефанос уверенно реализовал.

Хачанов брейк сразу же вернул — за счет ошибок соперника и его неважной первой подачи. Карен стал заводиться и попытался надавить на грека, взяв под ноль свою подачу. Однако Циципас игру не потерял и снова справился с приемом, на этот раз уже в опасной близости от концовки партии (3:5). А потом зачем-то решил вручить россиянину подарок из двух двойных ошибок подряд, которым Хачанов с удовольствием воспользовался.

Сет при игровом преимуществе Стефаноса докатился до счета 6:6. На тай-брейке уже Карен насобирал корзину ошибок. Мяч после ударов россиянина постоянно попадал в сетку. Поэтому борьбы очко в очко не получилось — 7:2 и 1:0 по партиям в пользу Циципаса.

С греком пополам Стефанос Циципас Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Во втором сете грек начал подкручивать тумблер своих сильных сторон. Первая подача стала мощнее и точнее, а форхенды — разрушительными. Карен с трудом, но справлялся с этим большую часть партии, уходил от брейк-пойнтов, вымучивал победу в геймах на своих подачах. Однако под занавес сета Циципас дожал россиянина форхендами, а к решающему брейк-пойнту добрался, впечатляюще отбившись от трех подряд смэшей Хачанова. После выигранного приема Циципас пошел подавать на сет, и на этот раз обошлось без подарков — 6:4 и 2:0 по партиям.

Агрессивный тай-брейк

От сета к сету казалось, что разница в уровне игры теннисистов только растет. Россиянин терял стабильность, а грек, напротив, обретал всё большую уверенность. Казалось, ничто не может сбить Циципаса с должного настроя. Даже когда судья штрафовал его за нарушения — долгую подготовку и заступы при подаче, — он оставался уравновешенным и сконцентрированным.

Карен же всё больше нервничал. Шансов соперник ему давал не очень много. А когда в шестом гейме третьего сета Циципас оформил брейк, встреча, в представлении многих, встала на путь скорого завершения. К тому же Стефанос ни разу не проигрывал матчи в Мельбурне, если вел по партиям 1:0, а тут было уже 2:0 и реализованный брейк-пойнт в третьем. Что может пойти не так?

С греком пополам Теннисный матч между Кареном Хачановым и Стефаносом Циципасом, Мельбурн, Австралия, 27 января 2023 года Фото: REUTERS/Carl Recine

Но при счете 5:3 в пользу грека Хачанов нашел в себе дополнительные силы и эмоции. Он вложился в подачу, выиграл ее под ноль и пошел биться на приеме. В этот момент Циципас снова стал терять первую подачу. Карен выстоял и выжал брейк-пойнт. А на нем грек в простой ситуации смэшем угодил в далекий аут.

Снова тай-брейк, но уже с другим сценарием. Первым с приемом справился Стефанос, добравшись до двойного матчбола. Но Карен играл агрессивно и рискованно. Он летел на полной скорости и мощно бил по углам под заднюю линию. К счастью, классно попадал. Сантиметры отделяли его от поражения, но риск оправдывался. Грек же играл осторожно, где-то даже трусливо. Он как будто боялся своих ударов, что и стоило ему поражения в третьем сете — 8:6 на тай-брейке и 2:1 по сетам.

Никаких претензий

На фоне такой шумной концовки третьей партии начало четвертой выдалось сонным. Карен слишком много сил и эмоций отдал на камбэк и не смог найти новые. Циципас уже на первой подаче соперника очень буднично сделал ранний брейк, после чего свои геймы не отдавал. Да, Карен боролся, пытался заводиться, вкладываться в удары, но усилий было недостаточно.

— Я думаю, что очень большую роль сыграл психологический фактор, — отметил «Известиям» экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников. — Когда у вас с соперником счет личных встреч 0:5, это оказывает давление. У Карена были моменты, были шансы, где он мог зацепиться. Он боролся, никаких претензий в его адрес быть не может. Он нам подарил почти три часа игры. Матч должен был закончиться 3:0 в пользу Циципаса, но Карен сделал чудо в третьем сете. Конечно, он и так прыгнул выше головы на этом Australian Open. Мы не ожидали, что Карен будет играть за право выйти в финал турнира «Большого шлема». Но соперник был не по зубам.

С греком пополам Карен Хачанов Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Нынешнее выступление Карена Хачанова оставляет даже больше положительных эмоций, чем его предыдущий полуфинал на турнирах «Большого шлема», на US Open, считает Елена Веснина.

— Два турнира «Большого шлема» подряд Карен выходит в полуфинал. Это просто великолепный результат, — подчеркнула экс-первая ракетка мира в парном разряде. — Конечно, я хотела, чтобы он сегодня обыграл Циципаса. У него были на это шансы. Но Циципас в решающий момент показал класс и уровень. Где-то чуть-чуть не повезло Карену. В любом случае он молодец, вытащил третий сет на тай-брейке, проявил характер. Но Циципас в четвертом сете был настолько спокоен, провел его лучше, чем первые три сета.

Для Циципаса это будет второй финал турнира «Большого шлема» в карьере. На «Ролан Гаррос» – 2021 он проиграл Новаку Джоковичу в пяти сетах. С сербом в финале он встретится и на этот раз.