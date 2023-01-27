С греком пополам: как Циципас не пустил Хачанова в финал Australian Open
Карен Хачанов в полуфинале Australian Open – 2023 уступил Стефаносу Циципасу со счетом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. Это была уже шестая подряд победа греческого теннисиста над россиянином. Тем не менее выступление Карена на кортах Мельбурна можно считать успешным, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. На пути к полуфиналу 26-летний москвич в блестящем стиле выиграл пять матчей, в том числе у крепких американцев Фрэнсиса Тиафо и Себастьяна Корды. Благодаря этому он возвращается в топ-15 рейтинга ATP.
Разрушительный форхенд
Для Карена Хачанова полуфинал Australian Open стал вторым подряд на турнирах «Большого шлема». Осенью прошлого года он совершенно неожиданно для всех, будучи лишь 27-м сеяным, дошел до той же стадии US Open. Там его в четырех сетах остановил норвежец Каспер Рууд. Столько же понадобилось и Стефаносу Циципасу, но специалисты отмечают, что на этот раз Хачанов навязал сопернику более серьезную борьбу.
— Карен с предыдущего полуфинала на US Open заметно прибавил, стал играть активнее, спокойнее, лучше двигается. Видно, что провел большую работу во время предсезонной подготовки, — отметила в беседе с «Известиями» олимпийская чемпионка Елена Веснина.
Карен Хачанов
Начало матча осталось за греком. Он уверенно, под ноль, взял свою подачу. Россиянину же, чтобы добыть первое очко, пришлось серьезно потрудиться и выдержать долгий обмен из 25 ударов. В четвертом гейме Карен дважды ошибся при выходе к сетке, а Циципас выдал прекрасные обводящие удары. Всё это привело к первому в матче брейк-пойнту, который Стефанос уверенно реализовал.
Хачанов брейк сразу же вернул — за счет ошибок соперника и его неважной первой подачи. Карен стал заводиться и попытался надавить на грека, взяв под ноль свою подачу. Однако Циципас игру не потерял и снова справился с приемом, на этот раз уже в опасной близости от концовки партии (3:5). А потом зачем-то решил вручить россиянину подарок из двух двойных ошибок подряд, которым Хачанов с удовольствием воспользовался.
Сет при игровом преимуществе Стефаноса докатился до счета 6:6. На тай-брейке уже Карен насобирал корзину ошибок. Мяч после ударов россиянина постоянно попадал в сетку. Поэтому борьбы очко в очко не получилось — 7:2 и 1:0 по партиям в пользу Циципаса.
Стефанос Циципас
Во втором сете грек начал подкручивать тумблер своих сильных сторон. Первая подача стала мощнее и точнее, а форхенды — разрушительными. Карен с трудом, но справлялся с этим большую часть партии, уходил от брейк-пойнтов, вымучивал победу в геймах на своих подачах. Однако под занавес сета Циципас дожал россиянина форхендами, а к решающему брейк-пойнту добрался, впечатляюще отбившись от трех подряд смэшей Хачанова. После выигранного приема Циципас пошел подавать на сет, и на этот раз обошлось без подарков — 6:4 и 2:0 по партиям.
Агрессивный тай-брейк
От сета к сету казалось, что разница в уровне игры теннисистов только растет. Россиянин терял стабильность, а грек, напротив, обретал всё большую уверенность. Казалось, ничто не может сбить Циципаса с должного настроя. Даже когда судья штрафовал его за нарушения — долгую подготовку и заступы при подаче, — он оставался уравновешенным и сконцентрированным.
Карен же всё больше нервничал. Шансов соперник ему давал не очень много. А когда в шестом гейме третьего сета Циципас оформил брейк, встреча, в представлении многих, встала на путь скорого завершения. К тому же Стефанос ни разу не проигрывал матчи в Мельбурне, если вел по партиям 1:0, а тут было уже 2:0 и реализованный брейк-пойнт в третьем. Что может пойти не так?
Теннисный матч между Кареном Хачановым и Стефаносом Циципасом, Мельбурн, Австралия, 27 января 2023 года
Но при счете 5:3 в пользу грека Хачанов нашел в себе дополнительные силы и эмоции. Он вложился в подачу, выиграл ее под ноль и пошел биться на приеме. В этот момент Циципас снова стал терять первую подачу. Карен выстоял и выжал брейк-пойнт. А на нем грек в простой ситуации смэшем угодил в далекий аут.
Снова тай-брейк, но уже с другим сценарием. Первым с приемом справился Стефанос, добравшись до двойного матчбола. Но Карен играл агрессивно и рискованно. Он летел на полной скорости и мощно бил по углам под заднюю линию. К счастью, классно попадал. Сантиметры отделяли его от поражения, но риск оправдывался. Грек же играл осторожно, где-то даже трусливо. Он как будто боялся своих ударов, что и стоило ему поражения в третьем сете — 8:6 на тай-брейке и 2:1 по сетам.
Никаких претензий
На фоне такой шумной концовки третьей партии начало четвертой выдалось сонным. Карен слишком много сил и эмоций отдал на камбэк и не смог найти новые. Циципас уже на первой подаче соперника очень буднично сделал ранний брейк, после чего свои геймы не отдавал. Да, Карен боролся, пытался заводиться, вкладываться в удары, но усилий было недостаточно.
— Я думаю, что очень большую роль сыграл психологический фактор, — отметил «Известиям» экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников. — Когда у вас с соперником счет личных встреч 0:5, это оказывает давление. У Карена были моменты, были шансы, где он мог зацепиться. Он боролся, никаких претензий в его адрес быть не может. Он нам подарил почти три часа игры. Матч должен был закончиться 3:0 в пользу Циципаса, но Карен сделал чудо в третьем сете. Конечно, он и так прыгнул выше головы на этом Australian Open. Мы не ожидали, что Карен будет играть за право выйти в финал турнира «Большого шлема». Но соперник был не по зубам.
Карен Хачанов
Нынешнее выступление Карена Хачанова оставляет даже больше положительных эмоций, чем его предыдущий полуфинал на турнирах «Большого шлема», на US Open, считает Елена Веснина.
— Два турнира «Большого шлема» подряд Карен выходит в полуфинал. Это просто великолепный результат, — подчеркнула экс-первая ракетка мира в парном разряде. — Конечно, я хотела, чтобы он сегодня обыграл Циципаса. У него были на это шансы. Но Циципас в решающий момент показал класс и уровень. Где-то чуть-чуть не повезло Карену. В любом случае он молодец, вытащил третий сет на тай-брейке, проявил характер. Но Циципас в четвертом сете был настолько спокоен, провел его лучше, чем первые три сета.
Для Циципаса это будет второй финал турнира «Большого шлема» в карьере. На «Ролан Гаррос» – 2021 он проиграл Новаку Джоковичу в пяти сетах. С сербом в финале он встретится и на этот раз.