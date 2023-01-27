Bloomberg сообщило о подрыве шансов Украины на контрнаступление

Действия российских войск лишили Вооруженные силы Украины (ВСУ) шанса на контрнаступление, истощив украинские силы в том числе в районе Артемовска. Об этом 27 января сообщило агентство Bloomberg.

Собеседники издания из числа официальных лиц США утверждают, что бои за Артемовск (украинское название — Бахмут) отвлекли украинскую армию. В связи с этим ВСУ не могут проводить контрнаступательные операции на других направлениях.

Однако, как отмечают авторы материала, союзники Украины продолжают снабжать ее вооружением и в ближайшее время отправят бронетехнику и боевые танки, отмечает «Газета.Ru».

27 января российские войска поразили подразделения ВСУ при помощи усовершенствованных боеприпасов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Удар был нанесен по стратегическому объекту в районе Артемовска.

До этого, 25 января, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что сотрудники ЧВК «Вагнер» продвигаются в Артемовске. По его словам, интенсивные бои идут на окраинах и в некоторых кварталах. Пушилин отметил, что освобождение Соледара сыграло ключевую роль в продвижении в Артемовске. Он подчеркнул, что это направление позволило перекрыть пути снабжения ВСУ.

24 января военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что российская армия активно идет в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне СВО. Он отметил успехи ВС РФ на артемовском и авдеевском направлениях, активное продвижение в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, а также штурм Артемовска.

20 января Пушилин заявил, что российские силы близки к тому, чтобы добиться оперативного окружения Артемовска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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