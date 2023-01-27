МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий

ВС РФ сорвали перевозки вооружений украинских военных в районы боевых действий. Об этом в пятницу, 27 января, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он пояснил, что 26 января ВС РФ нанесли массированный ракетный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики Украины.

«В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО», — сообщил Конашенков.

Кроме того, была нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ.

Также Конашенков заявил, что на краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, американскую гаубицу М777 и склад артиллерийских боеприпасов. На купянском направлении было ликвидировано более 30 военнослужащих ВСУ. Также российские военные уничтожили там гаубицу Д-20 и М777.

27 января военный эксперт Алексей Леонков заявил «Известиям», что российские войска постепенно ломают линию обороны украинской армии, так как ей не хватает техники и личного состава. Он пояснил, что российские войска научились ломать ключевые точки опорных пунктов, обращать противника в бегство и тут же занимать освобождающиеся позиции.

За день до этого киевская областная военная администрация сообщила о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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