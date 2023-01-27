Главный экономист ВЭБ.РФ рассказал об изменениях на российском рынке зеленых финансов

Результаты прошлого года показали, что несмотря на изменения условий ведения бизнеса, российский рынок зеленого финансирования продолжает развиваться, хоть и более медленными темпами, чем ожидалось, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

В интервью информационно-аналитическому порталу «Чистое будущее» эксперт рассказал, что в 2022 году состоялось три выпуска зеленых облигаций на общую сумму свыше 64 млрд руб. Среди них — облигации ВЭБ.РФ, направленные на рефинансирование проектов в сфере электротранспорта и ЖКХ. Для сравнения в 2021 году в реестре ВЭБ.РФ было зарегистрировано шесть выпусков зеленых облигаций на сумму 119 млрд рублей и один выпуск адаптационных облигаций на 5 млрд рублей.

«Несмотря на некоторую просадку российского рынка зеленого финансирования по количественным показателям, можно отметить и позитивные тенденции. Рынок становится более зрелым как с точки зрения нормативного регулирования, так и институционализации», — подчеркнул Клепач. Он отметил, что у России появились собственные стандарты зеленого финансирования. «Это, прежде всего, национальная таксономия зеленых и адаптационных проектов, ориентированных на снижение экологической нагрузки производственной деятельности при условии сохранения высоких темпов развития экономики. В 2022 году в России также заработала собственная национальная система верификации финансовых инструментов устойчивого развития», — пояснил эксперт.

По его словам, до 2022 года российский рынок зеленых финансов ориентировался на западные стандарты, однако сегодня ситуация коренным образом изменилась — ограничения в привлечении заимствований в странах Запада подтолкнули российские компании более активно применять национальные стандарты при выпуске и верификации облигаций.

Кроме того, российские компании сейчас переориентируются на азиатские рынки, где существуют собственные ESG-требования к продукции и экспортерам, добавил Клепач. По данным КЭПТ, доля компаний из топ-100, которые публикуют ESG-отчетность в регионе АТР составляет 84%, а в Европе — 77%.