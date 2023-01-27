Работу ливневой канализации в Минводах признали незаконной

В Минеральных Водах выявили многочисленные нарушения в работе системы ливневой канализации. Так, установлено, что стоки с городских улиц без очистки и учета попадают в реки Джемуха и Кума.

NewsTracker со ссылкой на прокуратуру Ставропольского края пишет, что на территории округа есть система сбора и отведения ливнево-дренажных вод, а сброс ливневых стоков идет по четырем выпускам в Куму и по двум — в Джемуху. Выпуски не оборудованы системами очистки сточных вод и устройствами учета объемов сбрасываемых стоков. Это является нарушением требований Водного кодекса России.

Нарушения зафиксировала Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура. В ведомстве отмечают, что ливневку использовали незаконно по меньшей мере семь лет. В адрес главы окружной администрации Вячеслава Сергиенко внесено представление.

Также специалисты установили, что в 2022 году по одному из выпусков стоки поступали в Куму с превышением нормативов. Ущерб водному объекту оценили в 800 тыс. рублей. Ранее такие же нарушения были зафиксированы в городской ливневой канализации Ессентуков.