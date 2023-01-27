В Евросоюзе заявили о праве ЮАР на проведение военных учений с Россией
ЮАР вправе проводить собственную внешнюю политику и участвовать в военных учениях с Россией. Об этом 27 января заявил глава европейкой дипломатии Жозеп Боррель.
«Все государства имеют суверенное право выбирать приоритеты внешней политики и организовывать военные учения, поэтому я не могу комментировать планы ЮАР провести учения с российским флотом», — заявил он на пресс-конференции в Претории по итогам министерского диалога ЕС — ЮАР.
По словам Борреля, Евросоюз уважает нейтральную позицию ЮАР и право проводить собственную внешнюю политику, однако просит республику встать на сторону ООН в вопросе конфликта на Украине.
23 января, стало известно, что совместные учения ВМФ России, ЮАР и Китая пройдут с 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана. В учениях примет участие российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», на вооружении которого находятся гиперзвуковые ракеты «Циркон».
В тот же день газета L'Opinion рассказала, что совместные учения трех стран вызвали ярость в западных странах. Также в издании отметили, что Россия усилила свое влияние на африканском континенте, что показывает неэффективность попыток США изолировать РФ. Кроме того, ЮАР стала геостратегическим партнером Москвы в рамках БРИКС.
Также пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила 23 января, что США обеспокоены по поводу проведения Китаем и ЮАР совместных военных учений с Россией. Она добавила, что «каждая участвующая в учениях страна принимает собственные решения».