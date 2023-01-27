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В Евросоюзе заявили о праве ЮАР на проведение военных учений с Россией

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Zhai Jianlan
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ЮАР вправе проводить собственную внешнюю политику и участвовать в военных учениях с Россией. Об этом 27 января заявил глава европейкой дипломатии Жозеп Боррель.

Что нужно знать о совместных учениях России, Китая и ЮАР в феврале 2023-го

«Все государства имеют суверенное право выбирать приоритеты внешней политики и организовывать военные учения, поэтому я не могу комментировать планы ЮАР провести учения с российским флотом», — заявил он на пресс-конференции в Претории по итогам министерского диалога ЕС — ЮАР.

По словам Борреля, Евросоюз уважает нейтральную позицию ЮАР и право проводить собственную внешнюю политику, однако просит республику встать на сторону ООН в вопросе конфликта на Украине.

23 января, стало известно, что совместные учения ВМФ России, ЮАР и Китая пройдут с 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана. В учениях примет участие российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», на вооружении которого находятся гиперзвуковые ракеты «Циркон».

В тот же день газета L'Opinion рассказала, что совместные учения трех стран вызвали ярость в западных странах. Также в издании отметили, что Россия усилила свое влияние на африканском континенте, что показывает неэффективность попыток США изолировать РФ. Кроме того, ЮАР стала геостратегическим партнером Москвы в рамках БРИКС.

Также пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила 23 января, что США обеспокоены по поводу проведения Китаем и ЮАР совместных военных учений с Россией. Она добавила, что «каждая участвующая в учениях страна принимает собственные решения».

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