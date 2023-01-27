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Роскомнадзор заблокировал сайты ЦРУ и ФБР за распространение фейков

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Фото: Global Look Press/CIA
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Сайты Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР) заблокированы за распространение дискредитирующей вооруженные силы Российской Федерации информации. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

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«Роскомнадзор ограничил доступ к ряду ресурсов, принадлежащих государственным структурам враждебных стран, за распространение материалов, направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ», — приводит ТАСС заявление РКН.

В частности, по данным Роскомнадзора, на сайтах были выявлены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию и дискредитирующие ВС России.

О блокировке сайтов стало известно ранее в этот день.

По информации сервиса ведомства, доступ ограничивается к сайтам с адресами www.cia.gov и www.fbi.gov, пишет «Газета.Ru».

При попытке открыть указанные сайты высвечивается сообщение об ограничении доступа на основании федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

В конце 2022 года в РКН сообщили, что заблокировали 157 тыс. фейков и призывов к митингам с начала спецоперации.

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