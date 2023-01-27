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Посольство ФРГ в РФ прокомментировало решение Шольца поставить танки Украине

Посольство ФРГ в РФ о передаче Киеву танков: это не делает Германию стороной конфликта
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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Передача Украине германских танков не делает ФРГ стороной конфликта. Об этом 27 января «Известиям» сообщили в посольстве Германии в РФ.

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«Относительно актуальной дискуссии посольство выражает следующую позицию: федеральный канцлер [Олаф] Шольц подробно обосновал и разъяснил, в том числе 25 января в германском бундестаге, недавние решения относительно поддержки Украины техникой, принятые вместе с партнерами», — сказано в сообщении.

В посольстве отметили, что международное право трактует ситуацию однозначно: поддержка Украины техникой в реализации ее индивидуального права на самооборону не делает Германию стороной конфликта.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД Германии следует прояснить позицию о статусе страны в конфликте на Украине.

По словам Захаровой, на заседании ПАСЕ в Страсбурге 24 января глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Однако позже, комментируя ее слова, в ведомстве сказали, что поддержка киевского режима не делает ФРГ стороной конфликта.

25 января правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Решение властей Германии вызвало неоднозначную реакцию внутри страны. Так, депутат бундестага Петр Быстрон обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что тот растоптал послевоенные принципы мира. Он напомнил, что лозунг «Никогда больше» означал отказ от поставок вооружений на территорию конфликтов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что поставки германских танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Россия 24 февраля 2022-го начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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