Бесплатный проезд на транспорте введут в волгоградском Камышине

В городе Камышине Волгоградской области на несколько дней введут бесплатный проезд в общественном транспорте. Акция будет действовать 29, 30 января и 2 февраля. Она приурочена к 80-летию победы в Сталинградской битве.

Воспользоваться бесплатно автобусом в эти дни смогут все категории жителей Камышина. Речь идет о муниципальных маршрутах, которые обслуживает МП «Автоколонна городского округа — город Камышин», уточняет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Агентство отмечает, что Камышин стал первым в регионе городом, который решил ввести бесплатный проезд в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Эта дата будет отмечаться 2 февраля на общероссийском уровне. Мероприятия в Волгограде войдут в федеральную программу. 1 и 2 февраля в регионе объявили выходными днями.