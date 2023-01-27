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Экс-постпред РФ при ЕС назвал условия для результативных переговоров по Украине

Экс-постпред РФ при ЕС Чижов: основой для результативных переговоров по Украине может быть только успешное завершение СВО
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Фото: ТАСС/БелТА/Максим Гучек
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Основой для результативных переговоров по Украине может быть только успешное завершение спецоперации России по защите Донбасса. Об этом в пятницу, 27 января, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

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«Я считаю, что основой для переговоров, субстантивных и результативных, может быть только успешное завершение специальной военной операции», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, без этого любые переговоры будут только отсрочкой решения конфликта и угрозой его возобновления или повторения.

Чижов подчеркнул, что в настоящее время каких-либо переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины не идет. Также не обсуждается вопрос по поводу переговоров на тему Украины с Вашингтоном или Брюсселем, отметил он.

19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что чем раньше Украина заявит о своей готовности принимать требования российской стороны, тем быстрее разрешится конфликт.

За день до этого президент РФ Владимир Путин заявил, что победа России в конфликте на Украине неизбежна. По его словам, победа будет за РФ благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса.

4 октября 2022 года Киев официально отказался от контактов с Москвой. Тогда президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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