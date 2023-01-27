Более 9 тыс. домохозяйств в Японии остались без воды из-за холодов
Более 9 тыс. домохозяйств в Японии остались без воды. Из-за холодов в префектуре Исикава прорвало трубы, передает телеканал «Известия». Дневная температура опустилась до –2 °C. Жителям наливают воду в канистры в специальных пунктах. В начале недели в Японию пришел холодный фронт, в регионах сильные снегопады. Осадки выпали даже в самых южных областях страны.
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