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РФ готова принять ответные меры на действия Германии против Русского дома в Берлине

Захарова: РФ примет ответные меры на действия ФРГ против Русского дома в Берлине, если не прекратятся преследования
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Фото: commons.wikimedia.org/Yury
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С российской стороны будут приняты ответные меры в том случае, если Германия не прекратит действия по ограничению деятельности Российского дома науки и искусства, находящегося в Берлине. Об этом заявила в пятницу, 27 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Германская сторона должна понимать, что если ситуация вокруг Российского дома науки и искусства в Берлине не нормализуется, то не заставят себя ждать ответные меры в отношении филиалов Института имени Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске», — указала дипломат на брифинге.

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Ранее, 20 января, агентство DPA сообщило, что прокуратура Берлина якобы инициировала расследование в связи с деятельностью Русского дома в столице Германии.

Центр русской науки и культуры, как утверждалось, проверяется на предмет нарушения закона о внешней торговле и платежах. Жалобу на деятельность Русского дома якобы подал бывший депутат бундестага от Партии зеленых Фолькер Бек.

В тот же день заместитель руководителя ведомства Павел Шевцов сообщил, что Россотрудничество не получало официальных уведомлений о якобы прокурорской проверке Русского дома в Берлине. Шевцов допустил, что информация о проверке может быть фейком для решения «каких-то внутриполитических вопросов».

В начале декабря прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Германии возрождается специфическая форма чувства превосходства в контексте русофобии, что настораживает Россию. Москва, в свою очередь, хотела бы, чтобы Евросоюз стал одним из полюсов нового многополярного мира.

Кроме того, в ноябре стало известно, что украинцы, проживающие в Стране Басков в Испании, начали угрожать главе ассоциации «Славянский дом» Алле Усановой, после того как она и ее сын поучаствовали в акции в поддержку Донбасса. Усанова рассказала, что люди посылают угрозы без разбора, даже не обращая внимания на то, что «Славянский дом» оказывает помощь в том числе и украинским беженцам.

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