Песков: Кремль с пониманием относится к ужесточению миграционных правил в Казахстане

В Кремле относятся с пониманием к новым правилам пребывания иностранцев в Казахстане. Об этом 27 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Понятно, что страны хотят вести учет этих граждан, хотят понимать, сколько конкретно у них находятся граждан, для этого просто надо оформлять вид на жительство», — сказал он на брифинге.

Песков также отметил, что в Казахстане появилось достаточно много людей, которые находятся транзитом или выбрали какую-то другую из перечисленных стран как место проживания и работы.

Представитель Кремля выразил надежду на то, что в Казахстане не будут нарушаться права граждан России.

«Очень важно, чтобы все законные права наших граждан соблюдались и контакты с нашими партнерами. Мы, конечно, будем об этом говорить», — добавил он.

В этот день, 27 января, в Казахстане вступили в силу новые миграционные правила. Начальник управления внешней миграции комитета миграционной службы МВД Аскар Алдонгаров рассказал, что изменения не ужесточают законодательство, а приводят его в соответствие с международной практикой.

17 января стало известно, что граждане стран Евразийского экономического союза смогут пребывать в Казахстане до 90 суток в течение 180 дней. Остальным иностранцам разрешено находиться в республике не более 30 суток, но также максимум 90 дней за полгода, сообщила «Газета.Ru».

Новые правила не будут распространяться на тех, кто приехал в Казахстан по визе, поскольку для них легальный срок пребывания заканчивается вместе с истечением срока визы.

Кроме того, для обладателей разрешения на временное проживание (РВП) срок пребывания определяется сроком действия документа.

В октябре 2022 года сообщалось, что прибытие в Казахстан большого числа российских граждан привело к росту цен на аренду жилья в Астане, Алма-Ате и приграничных городах.