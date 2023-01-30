Внештатный мир

Во второй половине 2022 года в России стал наблюдаться определенный дефицит квалифицированных кадров — в частности, представителей технической и инженерной сфер. По итогам III квартала работодателю было сложно подобрать сотрудников и на рабочие специальности. Конкуренция в этой категории чрезвычайно низкая: на одну вакансию не хватает даже одного резюме.

Примечательно, что речь идет о трудоспособных гражданах в возрасте до 30 лет, количество которых за последние 10 лет сократилось почти вполовину — до 7 млн. И события 2022 года усилили эту тенденцию. Такая статистика объясняется многими причинами, среди которых не только частичная мобилизация, но и релокация некоторых граждан. Всего с июля по сентябрь россияне совершили 9,7 млн поездок за границу. Это на 1,2 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основные тенденции на рынке труда в России связаны с кризисом, который изменил весь ландшафт. С одной стороны, бизнес ощутил недостаток кадров, особенно квалифицированных. С другой — граждане сталкиваются с безработицей и сокращениями.

При этом чем выше текучка персонала и ниже конверсия найма (соотношение принятых сотрудников и приглашенных на собеседование), тем больше затрат у компании на привлечение людей, на работу отдела кадров и бухгалтерии. Нужно постоянно привлекать и нанимать новых работников, оформлять увольнения и вести документооборот. Для этого понадобится огромный HR-отдел, который должен работать, как конвейер.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: что делать компаниям в таких условиях? Одним из решений будет аутсорсинг, то есть передача части функций и бизнес-процессов внешним исполнителям. Пока спрос на него в России меньше, чем в других развитых странах, но такая форма найма обладает высоким потенциалом, и в ближайшее время на рынке можно ожидать рост его доли на 20–30%.

Помимо расходов на рекрутмент он дает возможность снизить затраты на администрирование социального пакета (ДМС, сотовая связь, топливные карты) и минимизировать юридические риски и трудовые споры.

Кроме того, сейчас становится всё более актуальной тенденция на специализацию бизнеса и углубление профессионализма сотрудников. Это также повышает интерес бизнеса к аутсорсингу: компании передают часть рабочих процессов или производственных функций провайдерам, специализирующимся в соответствующей области. Таким образом, используя услуги профессионалов, бизнес может перенаправить собственные ресурсы в наиболее прибыльные направления деятельности и повысить собственную производительность.

При этом у аутсорсинга персонала есть и отрицательные стороны. Например, компаниям не стоит отдавать внештатным исполнителям организацию стратегически важных процессов — например, функции, связанные с доступом к конфиденциальным сведениям. Несмотря на то что условия использования закрытой информации официально закрепляются в договоре, в случае утечки внутренних данных доказать причастность исполнителя будет крайне сложно.

Другие же функции внештатным работникам можно передать безболезненно. Например, документооборот, логистику, рекламные услуги, IT-функции, расчет заработной платы, производственные процессы, ведение бухгалтерского учета.

Для самих соискателей аутсорсинг также несет некоторые риски. Так, можно столкнуться с недобросовестными компаниями — нередко они встречаются, например, в логистической отрасли. Оплата труда ниже рыночной стоимости, задержка в выплатах — всё это может оказать демотивирующее влияние на приглашенного сотрудника. Впрочем, в новых реалиях многие аутсорсинговые компании уделяют большое внимание мотивации сотрудников, благодаря чему появляется возможность снизить уровень текучки.

Автор — генеральный директор консалтинговой компании Coleman Group, председатель комитета по труду и занятости Московского отделения «Опоры России»

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