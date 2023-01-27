Российские военные заняли более выгодные рубежи на двух направлениях
Российские военные заняли более выгодные рубежи на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом 27 января заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Подразделения группировки войск «Восток» <…> нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар, а также 108-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Новоселка Донецкой Народной Республики», — сказал он.
Конашенков отметил, что на донецком направлении в ходе успешных наступательных действий Южной группировки войск за сутки уничтожено более 80 украинских боевиков, один танк, три боевые машины пехоты, три пикапа, одна гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, одна гаубица «МСТА-Б».
Также уничтожена самоходная артиллерийская установка производства США М109 Paladin и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, добавил представитель Минобороны.
Накануне авиация Воздушно-космических сил России за сутки перехватила и уничтожила два украинских штурмовика Су-25 над территорией Донецкой Народной Республики.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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