В Совфеде назвали Нуланд геополитическим хулиганом

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов 27 января в беседе с «Известиями» счел заместителя госсекретаря США по политическим делам Викторию Нуланд геополитическим хулиганом, после того как она назвала радостным событием уничтожение ветки газопровода «Северный поток – 2».

Сенатор отметил, что у России мало возможностей узнать, что случилось на «Северных потоках», ведь ее туда «не пускают». Вместе с этим у Климова «нет сомнений в том, кем именно эта диверсия была осуществлена».

«Нуланд знает, что суд Гааги ей заниматься не будет, вот она и живет как живет. Стоит хулиган на улице: пнул старушку, обобрал дяденьку, на машине что-то сделал отверткой. И радуется. А он должен плакать? Только это просто хулиган, а это хулиганы геополитического масштаба», — сказал политик.

Климов добавил, что хулиган считает, что он царь улицы, а «эти ребята» считают, что они цари земли.

«Граждане РФ до сих пор не понимают, что мы сражаемся с варварами, которые хотят нас уничтожить. Нуланд — человек, конечно, очень образованный и опытный, но она противник России — убежденный, закоренелый, осознанный и жесткий. Она не стесняется своих побед», — заключил он.

Накануне исполнительный директор Nord Stream AG Маттиас Варниг кивнул на вопрос журналиста о том, что за подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» стоит страна НАТО.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были обнаружены утечки. На следующий день Служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов.

На месте аварии были найдены следы взрывчатки. Отмечается, что в ходе расследований, проведенных в Балтийском море, были тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.

Расследованием занялись Дания, Швеция и Германия, в зоне ответственности которых и произошли теракты. РФ при этом к расследованию не допустили. Зато западные политики и журналисты поспешили сообщить, что к произошедшему якобы может быть причастна сама Москва.

В России такие домыслы назвали абсурдом, отметив, что виновных надо искать среди тех, кому было выгодно уничтожение газопроводов. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о многократных угрозах США не допустить запуска СП-2 и избавиться от него.

22 декабря президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», заявил, что аварии на «Северных потоках» были актом государственного терроризма. Он подчеркнул, что индивидуальные лица или организации не смогли бы самостоятельно организовать диверсию такого уровня.