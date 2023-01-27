Захарова назвала США координатором действий Украины

Заявление президента США Джо Байдена о том, что Киев готовится к контрнаступлению, говорит о безучастности украинского лидера Владимира Зеленского в принятии решений. Об этом 27 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы же понимаем, что не Зеленский [принимает решения], хотя он делает вид, что принимает эти решения. Да нет. О том, что его ждет весной, только что сказал президент США», — сказала она в ходе брифинга.

Также, по ее словам, новый пакет военной помощи от Вашингтона в размере $2,5 млрд как раз предназначен для контрнаступления, которое запланировал Байден, дополняет «Газета.Ru».

Свое заявление президент США сделал 25 января. Тогда он объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также добавил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. В администрации подчеркнули факт того, что поставки бронемашин могут затянуться.

Как 26 января заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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