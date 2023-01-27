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Песков: осужденный из ЧВК «Вагнер» проявил геройство в ходе военной спецоперации

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Президент России Владимир Путин наградил осужденного за разбой Айка Гаспаряна, который сейчас входит в состав ЧВК «Вагнер». Как объяснил 27 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, Гаспарян совершил геройский поступок во время специальной военной операции (СВО).

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Журналист задал вопрос пресс-секретарю президента РФ, как осужденный за разбой мужчина оказался на церемонии вручения наград участникам СВО.

«Он принимает участие в СВО. И он проявил геройство в ходе специальной военной операции, что было отмечено государственной наградой», — цитирует Пескова «Газета.Ru».

Государственные награды военнослужащим, проявившим героизм и мужество в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса, президент вручил в декабре 2022 года. 14 января военные, награжденные главой государства, наглядно продемонстрировали корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву, как выполняют свой боевой долг на передовой.

Также на брифинге 27 января Песков отметил, что признание ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией со стороны минфина США — это продолжение демонизации компании. При этом все обвинения носят голословный характер, так как не представлено ни одного аргумента, заявил представитель Кремля.

Ранее, 24 января, телеканал CNN со ссылкой на отчет разведки Украины о ходе боев в районе Артемовска (укр. название — Бахмут) заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» представляют собой «уникальную угрозу» в ходе боевого столкновения. В отчете говорится о том, что бойцы «Вагнера» не отступают без полученного приказа.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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