Сайты ЦРУ и ФБР заблокировали в России

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР) США на территории России.

Соответствующая информация опубликовала в реестре ведомства для проверки блокировок сайтов и страниц в РФ.

Согласно данным сервиса ведомства, доступ ограничивается к сайтам www.cia.gov и www.fbi.gov, пишет сайт kp.ru.

По чьему запросу заблокированы сайты ЦРУ и ФБР, не сообщается. При попытке открыть указанные сайты высвечивается сообщение об ограничении доступа на основании федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», отмечает телеканал «Звезда».

В августе прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к порталу Госдепа ShareAmerica. Меры были приняты по решению Генпрокуратуры РФ, напоминает НСН.

Ранее в январе Роскомнадзор сообщил, что в 2022 году было удалено либо заблокировано 11,9 тыс. мошеннических сайтов.

В декабре сообщалось, что с начала специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса Роскомнадзор обнаружил и заблокировал более 157 тыс. фейковых сообщений и призывов к антивоенным митингам. Информационные вбросы в российское пространство проводились через американские соцсети и ресурсы иностранных некоммерческих организаций (НКО).