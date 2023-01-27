Два автомобиля провалились под лед озера Байкал

Два автомобиля частично провалились под лед озера Байкал в Иркутской области. По данным МЧС, машины угодили в трещины, которые образовались из-за сильных подвижек льда.

Инциденты произошли 27 января в 20 км от поселка Хужир в районе острова Замогой. Автомобили угодили передними колесами в воду. Водителям удалось самостоятельно эвакуировать спасателей, не привлекая спасателей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Автомобилистов привлекут к административной ответственности за проезд по льду вне ледовых переправ.

В МЧС отмечают, что в проливе Малое Море образовалась многокилометровая становая трещина. От мыса Улан-Хада она расходился в сторону Сармы и Ольхонских ворот.

Похожий случай произошел в минувшие выходные в 10 км от острова Ольхон. Половина корпуса «УАЗ Патриот» ушла под лед, машина угодила в становую трещину. Спасатели вытащили автомобиль с помощью троса.