В Госдуме уличили Макрона в желании усидеть на двух стульях

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается усидеть на двух стульях. Франция колеблется между тем, чтобы следовать антироссийскому курсу США, и тем, чтобы не принимать участие в эскалации конфликта. Об этом 27 января «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее Макрон допустил возможность поставок французских танков Leclerc Киеву. Он сообщил, что попросил министра обороны поработать над этим вопросом.

«Пока американский диктат рассматривает, какую еще страну можно заставить опустошить свои арсеналы, Франция колеблется между тем, чтобы не ослушаться и продолжать следовать антироссийскому курсу США, и тем, чтобы не принимать участие в эскалации», — сказал Белик.

Усидеть на двух стульях сложно, поэтому Макрон «не исключает» поставки, но и пока их однозначно не обещает, подчеркнул парламентарий.

«ФРГ уже продемонстрировала, как можно безвольно сдаться под натиском из-за океана, и теперь мало кто в ЕС хочет последовать такому примеру», — добавил он.

Заявлять о готовности передать Украине танки — это одно, осуществить же поставки — совсем другое, отметил депутат.

«Франция согласилась отправить Киеву боевые бронированные машины, так сказать, подкинуть «помощи», но вот отправка танков — гораздо более серьезный шаг», — сказал он.

По словам Белика, Францию «сотрясают» протесты и забастовки, после поставок танков они возрастут в разы. Поэтому Париж, пока есть возможность, будет тянуть время и указывать различные причины того, почему танки Leclerc отправить Киеву пока не получается, заключил депутат.

Накануне лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что Макрон подвергается давлению из-за колебания по вопросу отправки танков Leclerc на Украину.

Кроме того, издание Le Monde написало, что у Франции недостаточно танков, чтобы передавать их Украине.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо 12 января сказал, что, продолжая поставлять Украине оружие, Франция постепенно становится стороной конфликта.

Россия начала специальную военную операцию по защите населения Донбасса 24 февраля 2022-го. Решению предшествовало обострение ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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