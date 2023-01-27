Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Внуково. Об этом «Известия» узнали 27 января.

Как сообщает источник, вертолет, принадлежащий специальному летному отряду (СЛО) «Россия», при посадке зацепился хвостом об землю, что и привело к жесткой посадке.

Отмечается, что пострадавших в результате этого нет. К месту крушения уже выдвинулись экстренные службы. Обстоятельства и детали произошедшего уточняются, однако ошибка пилотирования рассматривается как основная причина происшествия.

Ранее, 14 января, вертолет Robinson R-44 совершил вынужденную посадку при проведении облета в Хабаровском крае. Воздушное судно приземлилось на левом берегу реки Амур в районе населенного пункта Дубовый Мыс. На борту находится только пилот.