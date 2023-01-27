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Власти Ижевска отказались от размещения снегоплавильных установок

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В черте Ижевска не будут размещать снегоплавильные установки (СПУ) из-за отсутствия подходящих для этих целей участков. Таков ответ городской администрации на предложение жителей плавить снег, а не вывозить его.

Как пишет ИА «Сусанин», авторы инициативы указывали на то, что такой способ утилизации снега экономически выгоднее, чем вывоз снега на полигоны за чертой города. При этом они ссылались на положительный опыт некоторых российских городов, таких как Москва, Петербург и Екатеринбург.

В администрации Ижевска на это ответили, что вопрос обустройства СПУ рассматривается, но существуют препятствия. Так, в черте города нет для этих целей подходящих участков, а для выполнения капиталоемких мероприятий пока нет источников финансирования.

Кроме того, сказано в ответе администрации, работа передвижных СПУ в городе невозможна, так как огромное количество воды, которая образуется при плавлении снега, нельзя сливать ни в бытовую, ни в ливневую канализацию. Это либо погубит микроорганизмы очистных сооружений, либо 50% труб сетей инженерных сооружений не выдержат нагрузок при замерзании воды.

Как уточняет udm-info.ru, жители Ижевска предлагали властям приобрести такие установки еще год назад. Тогда глава администрации Олег Бекмеметьев назвал эту идею нерентабельной. Он сообщил, что в нескольких городах такие СПУ даже закрываются по причине нерентабельности.

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