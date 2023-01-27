Больше 200 пьяных водителей задержали в Иркутске с начала года

С начала 2023 года 216 водителей остановили в нетрезвом состоянии в Иркутске. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на городской отдел МВД.

По данным правоохранительных органов, 39 водителей допустили нарушение повторно. Кроме того, 61 автомобилист отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В выходные инспекторы ГИБДД намерены провести профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В городе пройдут массовые проверки автомобилистов.

На прошлой неделе в Твери нетрезвый водитель стал виновником массового ДТП. В результате столкновения трех автомобилей пострадали два человека.