Россия добьется успеха в конфликте на Украине, несмотря на посылы западных СМИ. Такое мнение в пятницу, 27 января, высказал полковник британской армии Ричард Кемп в эфире Sky News.

По его словам, западные СМИ смотрят на конфликт на Украине однобоко, не учитывая позицию России, в связи с этим общая картина происходящего искажается. Кемп отметил, что Россия делает всё, чтобы взять под контроль Донбасс, и весьма успешна в этом.

«Они выбивают украинцев артиллерией, <...> но в конечном итоге, увы, думаю, добьются успеха на востоке Украины», — заявил полковник.

18 января президент РФ Владимир Путин заявил, что победа России в конфликте на Украине неизбежна. По его словам, победа будет за РФ благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса.

Ранее, 26 декабря 2022 года, российский лидер выразил уверенность в выполнении всех задач СВО. Президент также отметил, что российские военные сегодня сражаются с врагами, как это делали герои войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войны.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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