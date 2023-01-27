Реклама
Прямой эфир
Мир
В Нидерландах допустили сохранение решения о передаче «скифского золота» Украине
Экономика
В АЭД оценили сообщение о потере MasterCard $30 млн от приостановки работы в РФ
Мир
Лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко заметили в Дубае
Авто
В Белоруссии стали доступны новые Renault Koleos
Мир
Нетаньяху заявил о недопущении Израилем повторения холокоста
Наука
Спутник NASA сфотографировал на Марсе «медвежью морду»
Мир
Шольц напомнил об исторической ответственности Германии за холокост
Общество
Суд приговорил бывшего схимонаха Сергия к 5,5 года лишения свободы
Общество
Новые регионы России перейдут на московское время
Мир
В Кремле заявили о нежелании Байдена завершить конфликт на Украине
Мир
Китайские военные самолеты вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи
Авто
В России запланировали продлить разрешение на выпуск упрощенных автомобилей
Сюжет:

Британский полковник положительно оценил шансы РФ на успех в конфликте на Украине

Британский полковник Кемп: Россия добьется успеха на востоке Украины
0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия добьется успеха в конфликте на Украине, несмотря на посылы западных СМИ. Такое мнение в пятницу, 27 января, высказал полковник британской армии Ричард Кемп в эфире Sky News.

Ударная сполна: российская армия улучшает позиции в Донбассе и Запорожье
Тактические успехи на стратегических направлениях могут быть подготовкой к масштабному наступлению, считают эксперты

По его словам, западные СМИ смотрят на конфликт на Украине однобоко, не учитывая позицию России, в связи с этим общая картина происходящего искажается. Кемп отметил, что Россия делает всё, чтобы взять под контроль Донбасс, и весьма успешна в этом.

«Они выбивают украинцев артиллерией, <...> но в конечном итоге, увы, думаю, добьются успеха на востоке Украины», — заявил полковник.

18 января президент РФ Владимир Путин заявил, что победа России в конфликте на Украине неизбежна. По его словам, победа будет за РФ благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса.

Ранее, 26 декабря 2022 года, российский лидер выразил уверенность в выполнении всех задач СВО. Президент также отметил, что российские военные сегодня сражаются с врагами, как это делали герои войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войны.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023