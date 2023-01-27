Легковушка сбила девушку на пешеходном переходе в Петрозаводске

В центре Петрозаводска водитель легкового автомобиля сбил девушку на пешеходном переходе. Об этом республиканская Госавтоинспекция сообщает 27 января.

Авария произошла вечером в четверг, 26 января, на улице Анохина, 45б. Предварительно установлено, что 57-летний водитель Renault Logan допустил наезд на 18-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП девушка получила травмы, пишет ИА «Карелinform». Подробности о ее состоянии не приводятся.

По факту случившегося организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.

26 января в Удмуртии грузовик насмерть сбил на пешеходном переходе женщину 1949 года рождения. Водитель большегруза с места происшествия скрылся.